ÖGG sınavı ertelendi mi? ÖGG sınavı için açıklama geldi

Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili yeni bir karar alındı. EGM’den yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınavı ileri bir tarihe ertelendi, sınavın yeni tarihi ise belirtilmedi.