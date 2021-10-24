ÖGG sınav sonuçları ne zamana açıklanacak? İşte tarih bilgisi
17 Ekim'de yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 94'üncüsünün sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖGG sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi, söz konusu sınava katılan vatandaşları meraklandırdı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konu hakkında bir bilgi ya da duyuru olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 94. ÖGG sınavı hakkındaki son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte, açıklanan resmi tarih bilgisi...
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ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 94. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına netlik kazandı.
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor.
Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.