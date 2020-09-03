ÖGG sınav sonuçları için saatler kaldı - 88. ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 16 Ağustos tarihinde 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavına girmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle ÖGG sonuçları için bekleyiş arttı. Bu yılın takvimine göre, sonuçlar eylül ayında eaçıklanacak. Peki, 88. ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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ÖGG sınav sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. 2020 takvimine göre, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. ÖGG sınav sonuçlarının mesai saatleri içerisinde duyurulması bekleniyor.
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Özel Güvenlik sınavı sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C kimlik no, sınav adı ve güvenlik kodu ile 88.ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.
Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
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07-09/09/2020 : Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
11/09/2020 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.