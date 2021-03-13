ÖGG sınav sonuçları duyurusu yayınlandı! ÖGNET 90. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı
ÖGG sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları yapılan duyurunun ardından erişime açıldı.ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak . ÖGG sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitesinden sonuçların yayınlanacağı bildirildi. Adaylar ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. İşte, 90. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı.
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ÖGG sonuçları olarak bilinen 90. Özel Güvenlik Sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından Twtter'dan yapılan duyurunun ardından açıklandı. Açıklamada sonuçları ÖGNET aracılığı ile öğrenileceği bildirildi. Sonuçları https://ozelguvenlik.egm.gov.tr/Giris ekranından sorgulanabilecek.
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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanmıştır. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitemizden de sonuçlar yayınlanacaktır.
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.