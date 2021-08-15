ÖABT sınavı soru yorumları: 2021 KPSS ÖABT nasıldı, zor muydu?
KPSS ÖABT sınavı sonrası yorumlar araştırılmaya başlandı. Sınavda işaretledikleri soruların yanıtlarını ve rakiplerinin sınava yönelik düşüncelerini merak eden adaylar, sosyal medyadan yapılan ÖABT yorumlarını inceliyor. Peki, 2021 KPSS ÖABT nasıldı, zor muydu? İşte ÖABT sınavıyla ilgili yapılan ilk yorumlar...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu tamamlandı. ÖABT sınavında adaylara kendi alanlarıyla ilgili 75 soru soruldu. Peki, ÖABT ilk oturumu nasıl geçti?
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2021 ÖABT YORUMLARI
Ben sosyal bilgiler yerine coğrafya alan sınavına mı girdim şu an onu düşünüyorum #ÖABT2021
Sosyal bilgiler alan sınavına coğrafya sorusu koymayı unutmuşlar, o sorular coğrafya değildi yani olamaz.
Sosyal Bilgiler ÖABT de yerliler sorusu kimin aklına geldi de sordu acaba #ÖABT2021
Sosyal Bilgiler öabt derya deniz iken bir de edebiyat sorusu gelmesi şoku. #ÖABT2021
Hüseyin Nihal Atsız sorusu belirleyici olsun bence,Atsız'ı tanımayanlari direkt elesinler #ÖABT2021
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Amerika kıtasındaki yerli halkın geleneksel törenini sorarak hangi Sosyal Bilgiler Öğretmenini elemek istediniz acaba #ÖABT2021
#ÖABT2021 Din kültürü sınavı zor muydu kolay mıydı ne oldu biz neye girdik ben hiçbir şey anlamadım
#oeabt2021 eğitim soruları görünce daha ne kadar zor olabilir ki demiştim. Daha da kötüsü, çok daha kötüsü, baya baya kötüsü, waaooww daha kötüsü de olabiliyormuş görmüş olduk.