ÖABT sınavı soru yorumları: 2021 KPSS ÖABT nasıldı, zor muydu?

Amerika kıtasındaki yerli halkın geleneksel törenini sorarak hangi Sosyal Bilgiler Öğretmenini elemek istediniz acaba #ÖABT2021



#ÖABT2021 Din kültürü sınavı zor muydu kolay mıydı ne oldu biz neye girdik ben hiçbir şey anlamadım



#oeabt2021 eğitim soruları görünce daha ne kadar zor olabilir ki demiştim. Daha da kötüsü, çok daha kötüsü, baya baya kötüsü, waaooww daha kötüsü de olabiliyormuş görmüş olduk.