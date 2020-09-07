ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT 2020 sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM’de
KPSS ÖABT oturumu için heyecanlı bekleyiş başladı. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarının 6 Eylül’de yapılmasının ardından gözler ÖABT’ye çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde sınavın ne zaman yapılacağı ve giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağı duyuruldu. İşte KPSS ÖABT ile ilgili detaylar…
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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri 2020 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans başvurularını yapan adaylar kılavuz içerisinde belirtilen tarihlerde oturumlara giriyorlar. Öğretmen olmak isteyen adayların ÖABT’ye de girmeleri gerekiyor. Sınav bu yıl 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapıldı.
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ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.
Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.
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KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.