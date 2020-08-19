O ilde 18 yaş altına da kısıtlama kararı - 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Normalleşme takvimiyle birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının saatleri daraltılmış, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ise küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla sona ermişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü için il bazında yeni kararlar alınmaya başlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 65 yaş üstü için uygulanacak kararları yazılı olarak paylaşırken; gözler 18 yaş altı grubuna çevrildi. Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. 18 yaş altı grubuyla ilgili diğer illerde henüz bir karar alınmış değil.