O ilde 18 yaş altına da kısıtlama kararı - 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamalardan biri de Karaman’dan geldi. Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Karaman’daki karar ardından pek çok kişi, ‘18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi? ‘ Sorusuna yanıt arıyor.
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Normalleşme takvimiyle birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının saatleri daraltılmış, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ise küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla sona ermişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü için il bazında yeni kararlar alınmaya başlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 65 yaş üstü için uygulanacak kararları yazılı olarak paylaşırken; gözler 18 yaş altı grubuna çevrildi. Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. 18 yaş altı grubuyla ilgili diğer illerde henüz bir karar alınmış değil.
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Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik kısıtlama
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların, kentte kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamasına karar verildiği bildirildi.
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Ayrıca aynı yaş grubunun, aynı tarihten geçerli olmak üzere saat 17.00'den sonra lokanta, restoran ve pastane gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine alınmamalarına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"18 yaş altı kişilerin, ebeveynleri olmadan saat 20.00'den sonralokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi,çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarınakarar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlarauymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."