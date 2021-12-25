Nostradamus kimdir, 2022 için hangi kehanetlerde bulundu? İşte kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin. Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor. O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahin 2022 yılı için de bazı kehanetlerde bulunmuş.