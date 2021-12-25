Nostradamus kimdir, 2022 için hangi kehanetlerde bulundu? İşte kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri
Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Yeni yıla kısa bir süre kala Nostradamus'un 2022 kehanetleri gündemde yer aldı. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus’un 2022 yılı için de kehanetleri bulunuyor. Peki, Nostradamus kimdir, 2022 için hangi kehanetlerde bulundu? İşte kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri
Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş. Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış.
Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin. Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor. O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahin 2022 yılı için de bazı kehanetlerde bulunmuş.
2022 KEHANETLERİ
Kahine göre 2022 yılında ekonomik anlamda tüm dünya ekonomisinde çökme meydana gelecek.
Küresel sıcaklıkların artmasıyla, deniz canlılarında kitlesel oluşlar yaşanacak.
2022 yılında dünyada büyük bir patlama yaşanacak. Bu patlama, sel ve depremlere neden olacak.
Nostradamus'a göre 2022 yılında yapay zekada inanılmaz seviyede bir ilerleme meydana gelecek. Nostradamus'un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek.
Küresel sıcaklıkların artmasıyla, deniz canlılarında kitlesel oluşlar yaşanacak.
2022 yılında dünyada büyük bir patlama yaşanacak. Bu patlama, sel ve depremlere neden olacak.
Nostradamus'a göre 2022 yılında yapay zekada inanılmaz seviyede bir ilerleme meydana gelecek. Nostradamus'un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek.