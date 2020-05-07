Normalleşme takvimi belli oldu mu? Hayat ne zaman normale dönecek?

BERBER - AVM VE MARKETLERİN DURUMU Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM’ler belirli kısıtlamalar kapsamında açılacak. 11 Mayıs’ta yapılacak Bakanlar Kurulu’nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlamanın kaldırılmasının gündeme gelmesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak’ın ise seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı son iller olması bekleniyor.