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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 16:18,

Normalleşme takvimi belli oldu mu? Hayat ne zaman normale dönecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyenin koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamladığını belirterek, 'Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır.' dedi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bazı ayrıntılarını açıkladığı normalleşme süreci merak ediliyor. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? Hayat ne zaman normale dönecek?

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, COVID-19 salgınında normalleşme adına atılan adımların çok erken olmadığını, bunun gevşeme olarak görülmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. İşte, adım adım normalleşme takvimi...

2CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreciyle ilgili, “Tedbirleri hızlandırabiliriz de tekrar sıkabiliriz de, bu pandemi ile ilgili gelecek verilere bağlı” dedi. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı il sayısının artırılmasının planlandığını belirten Erdoğan, “Vaka sayısının düştüğü illerde rahatlama olacak” diye konuştu.

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Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi. Toplantıda değerlendirilen 4 aşamalı plan şöyle:

4BERBER - AVM VE MARKETLERİN DURUMU
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BERBER - AVM VE MARKETLERİN DURUMU

Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM’ler belirli kısıtlamalar kapsamında açılacak. 11 Mayıs’ta yapılacak Bakanlar Kurulu’nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlamanın kaldırılmasının gündeme gelmesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak’ın ise seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı son iller olması bekleniyor.

5CAFE VE LOKANTALARDA SINIRLI HİZMET
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CAFE VE LOKANTALARDA SINIRLI HİZMET

İkinci aşamada sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek.

6CAMİLERİN DURUMU
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CAMİLERİN DURUMU

Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

7KÜTÜPHANELER AÇILACAK
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KÜTÜPHANELER AÇILACAK

Umrenin ise eylülde yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak.

8SİNEMA VE TİYATROLAR
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SİNEMA VE TİYATROLAR

Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.

9FESTİVAL TARİHLERİ
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FESTİVAL TARİHLERİ

Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar devam ediyor. Spor salonları ve yüzme havuzları bazı kısıtlamalarla açılacak.

10OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIYOR
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OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIYOR

Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.

11DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.

12TAM NORMALLEŞME O TARİHTE
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TAM NORMALLEŞME O TARİHTE

Dördüncü aşamanın 2021 yılı ocak ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Dördüncü aşama ile birlikte hayatın artık tam olarak normale dönmesi hedefleniyor.

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Maske ile ilgili zorunluluklar neredeyse hiç olmayacak. Tüm noktalara uçuş serbestisi sağlanacak. Hijyen kurallarına ise dikkat edilmeye devam edilecek.

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