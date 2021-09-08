Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI? Nipah virüsünün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.



NİPAH VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ



Nipah virüsüne (NİV) belirtileri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk bulunuyor. Ayrıca ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları da görülebiliyor. Kuluçka süresinin belirtileri arasında ise baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretler bulunuyor.