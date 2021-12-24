Nimet Abla piyango biletleri neden meşhur? İşte Nimet Abla’nın hikayesi
Yılbaşı biletlerini Nimet Abla’dan almak halk arasında bir gelenek haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’nde bulunan Nimet Abla’nın yolunu tuttu. Peki, Nimet Abla piyango biletleri neden meşhur? İşte Nimet Abla’nın hikayesi
1928 yılında eşinin Eminönü'ndeki dükkânında (o günlerdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti) Millî Piyango biletleri satmaya başlamasıyla kendisinin de ünlü olma yolundaki yaşamı başlamış oldu.
Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti'nden bayilik aldı. 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüzbin lira çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü artırdı. 1938'de Eminönü'deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başladı. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.