Nimet Abla piyango biletleri neden meşhur? İşte Nimet Abla’nın hikayesi

Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti'nden bayilik aldı. 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüzbin lira çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü artırdı. 1938'de Eminönü'deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başladı. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.