Nikah ve düğün törenlerinde hangi kurallar geçerli olacak? Sünnet düğünü ve nişan yapılabilecek mi?
Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Peki Nikah ve düğün törenlerinde hangi kurallar geçerli olacak? Sünnet düğünü ve nişan yapılabilecek mi?
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1
Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.
2
Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.
3
Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de 1 Temmuz'dan sonra yapılabilecek.