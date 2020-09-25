Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl? Koronavirüs'e yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son bilgiler
Nihat Hatipoğlu'nun son durumu, Koronavirüs'e yakalanan ünlü ilahiyatçı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs'e yakalanan Nihat Hatipoğlu hakkında son durum bilgilerini paylaşan Osman Hatipoğlu ve Nihat Hatipoğlu'nun doktoru Ersin Günay, sağlık durumunun iyiye gittiğine dair açıklamalara yer verdi. Peki, Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu nasıl? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Nihat Hatipoğlu'nun son durumu hakkında bilgiler, doktoru Ersin Günay ve oğlu Osman Hatipoğlu'ndan geldi. Halihazırda köşe yazarlığı yaptığı internet sitesindeki yazılarına devam eden Nihat Hatipoğlu, bir süre önce Koronavirüs'e yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl oldu? İşte, Hatipoğlu'nun son durumu hakkında bazı bilgiler
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"NİHAT HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"
Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.
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"DUALARIMIZ KABUL OLDU"
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak babasının sağlık durumu hakkında ''Elhamdulillah ki hocamın, BABAMIN sağlığı yerinde. Bu hastalık sürecinde hep ettiğim dua şuydu; “Ya Rabbi! Babamın anlattıkları hürmetine, Senin Yüce Zâtın, Celâlin, Şânın ve İsimlerin hürmetine, Kainâtın Serveri, Enbiyanın Sonuncusu, İnsanlığın En Şereflisi olan Hazreti Muhammed (S.A.V) hürmetine, Bedir Ashabı hürmetine, katında kim değerliyse Allah’ım onun hürmetine, babama ve tüm hastalara Hz. Eyyub (A.S)’a verdiğin gibi bir şifa ver. Şifa veren sensin. Ya Şafii! Öyle bir şifa ver ki hiç bir hastalık kalmasın.” Elhamdulillah ki duamız kabul oldu. Rabbim hocama öyle bir ömür ihsan etsin ki, daha nice seneler boyunca çıkıp anlatsın Rabbimi, Peygamberini ve İslam’ı. Tekrardan bu süreçte duacımız olan siz gönül dostlarına teşekkür ederiz. Rabbim sizleri hiç bir zaman darda koymasın. Selam ve dua ile.'' ifadelerini kullandı.