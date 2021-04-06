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Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 11:05 | 

Nezle (burun akıntısı) kovid-19 belirtisi mi? Koronavirüs mutasyonu ile belirtiler değişti.. İşte detaylar

Koronavirüs salgının artması ile birlikte değişen semptomların olup, olmadığı uzun süredir merak ediliyordu.. Bunlardan en çok arananı ise burun akıntısı, (nezle) koronavirüs belirtisi olup, olmadığı yönündeydi.. Bahar ayının gelmesi ile birlikte koronavirüsün de seyri değişmeye başladı.. Peki Nezle (burun akıntısı) kovid-19 belirtisi mi? İşte merak edilen soruların cevapları

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Baharla birlikte pandeminin seyri değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı. Bahar aylarıyla birlikte başlayan üçüncü dalgada, hem mutant virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler saptandı.

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakam ikinci dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Ayrıca, mutant virüs nedeniyle hastalığın bulaşma hızı üçte bir arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.

2SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ

SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ

Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, iki-üç hafta içerisinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan döneminde, hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülecek.

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Pandeminin seyri nedeniyle kasım-aralık kurallarına dönülebileceği, tüm illerde hafta sonu yasağının uygulamaya konulabileceği değerlendiriliyor. Verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış oldu. Vakaların son günlerdeki semptomları da değişti. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.

4KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?

En yaygın semptomlar:

ateş
kuru öksürük
yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

5Ciddi semptomlar:

Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

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