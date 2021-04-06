Nezle (burun akıntısı) kovid-19 belirtisi mi? Koronavirüs mutasyonu ile belirtiler değişti.. İşte detaylar

Koronavirüs salgının artması ile birlikte değişen semptomların olup, olmadığı uzun süredir merak ediliyordu.. Bunlardan en çok arananı ise burun akıntısı, (nezle) koronavirüs belirtisi olup, olmadığı yönündeydi.. Bahar ayının gelmesi ile birlikte koronavirüsün de seyri değişmeye başladı.. Peki Nezle (burun akıntısı) kovid-19 belirtisi mi? İşte merak edilen soruların cevapları
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1
Baharla birlikte pandeminin seyri değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı. Bahar aylarıyla birlikte başlayan üçüncü dalgada, hem mutant virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler saptandı.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakam ikinci dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Ayrıca, mutant virüs nedeniyle hastalığın bulaşma hızı üçte bir arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.
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SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ
Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, iki-üç hafta içerisinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan döneminde, hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülecek.
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Pandeminin seyri nedeniyle kasım-aralık kurallarına dönülebileceği, tüm illerde hafta sonu yasağının uygulamaya konulabileceği değerlendiriliyor. Verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış oldu. Vakaların son günlerdeki semptomları da değişti. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
En yaygın semptomlar:
ateş kuru öksürük yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı boğaz ağrısı ishal konjunktivit baş ağrısı Tat alma veya koku duyusunun kaybı ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı göğüs ağrısı veya göğüste baskı konuşma veya hareket kaybı Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.