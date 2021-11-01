Nevzat Aydın kimdir? İşte Nevzat Aydın'ın biyografisi

Ünlü yemek sipariş sitesinin kurucusu olan Nevzat Aydın, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Öğretmen annesi ve noter babası görev gereği Fatsa’da olduğundan hayatının ilk yedi yılını Kadıköy’de anneannesi ve Okmeydanı Hastanesi’nin başhekimi olan dedesiyle geçirdi. Ailenin tek çocuğu olarak bol ilgiyle büyüdü. Ebeveynlerinin atanmasıyla 1981’de hep beraber Yalova’ya taşındılar. Küçük Nevzat Aydın, Yalova Atatürk İlkokulu’na başladı. ‘Mahalle çocukluğuyla da burada tanıştı. Ailenin yeniden tayiniyle Aydın da eğitimine Bursa Anadolu Lisesi’nde devam etti. Sosyal bir öğrenciydi; sınıf başkanıydı, gezi organizasyonları yapar, bir yandan da İstanbul’daki konserleri takip ederdi. Futbol tutkusu da devam ediyordu.