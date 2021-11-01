Nevzat Aydın kimdir? İşte Nevzat Aydın'ın biyografisi
21 yıldır Yemeksepeti CEO'luğunu yapan Nevzat Aydın, görevini bıraktı. 2011 yılından bu yana Yemeksepeti'nde görev yapan Mert Baki'nin Yemeksepeti CEO'luğuna atandığını duyurdu. Görev değişimi ardından Nevzat Aydın’ın biyografisi merak konusu oldu. Peki, Nevzat Aydın kimdir? İşte Nevzat Aydın'ın biyografisi
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Nevzat Aydın Yemeksepeti'nde CEO'luk görevinden ayrıldı.Twitter hesabından açıklamada bulunan Aydın, "Artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Nevzat Aydın'ının boşalan koltuğuna atanacak isim CEO’luk görevine 2011 yılında Yemeksepeti'ne katılan ve halen İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki atandı.
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Ünlü yemek sipariş sitesinin kurucusu olan Nevzat Aydın, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Öğretmen annesi ve noter babası görev gereği Fatsa’da olduğundan hayatının ilk yedi yılını Kadıköy’de anneannesi ve Okmeydanı Hastanesi’nin başhekimi olan dedesiyle geçirdi. Ailenin tek çocuğu olarak bol ilgiyle büyüdü. Ebeveynlerinin atanmasıyla 1981’de hep beraber Yalova’ya taşındılar. Küçük Nevzat Aydın, Yalova Atatürk İlkokulu’na başladı. ‘Mahalle çocukluğuyla da burada tanıştı. Ailenin yeniden tayiniyle Aydın da eğitimine Bursa Anadolu Lisesi’nde devam etti. Sosyal bir öğrenciydi; sınıf başkanıydı, gezi organizasyonları yapar, bir yandan da İstanbul’daki konserleri takip ederdi. Futbol tutkusu da devam ediyordu.