Nevşehir iftar vakti 2021: Nevşehir’de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur vakitleri
Nevşehir iftar saati, oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar ramazan orucunu bu yıl nisan ve mayıs aylarında tutacaklar. On bir ayın sultanı ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. Sahura 12 Nisan gecesi kalkıldı. Nevşehir’de yaşayan vatandaşlar iftar ve akşam ezanı vaktini merak ediyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre iftar ve sahur saatleri
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Nevşehir iftar saatleri, Diyanet tarafından yayımlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan’da başladı. Oruç tutan vatandaşlar yayımlanan saatlere göre imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Şimdi sıra iftar vaktine geldi. Ramazan imsakiyesine göre Nevşehir'de iftar saati 19:22 olarak açıklandı.
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NEVŞEHİR'DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Nevşehir'de iftar saati 19:22 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:33 olacak. İşte Artvin İmsakiye bilgileri…
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.