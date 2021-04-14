Nevşehir iftar vakitleri: Nevşehir'de bugün iftar saat kaçta?
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler iftar vakitlerine çevrildi. Ramazan ayını Nevşehir'de karşılayan vatandaşlar, 2. gün iftar saati için 2021 imsakiyesini inceliyor. Nevşehir Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Peki, Nevşehir'de bugün iftar saat kaçta? İşte Nevşehir iftar ve sahur vakitleri...
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de vatandaşlar, imsakiye takvimiyle sahur sofrasına oturup iftar saatinde oruçlarını açıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Nevşehir'de iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu.
NEVŞEHİR 2021 İMSAKİYESİ
NEVŞEHİR İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:34
|06:01
|12:47
|16:27
|19:22
|20:43
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:33
|06:00
|12:47
|16:27
|19:23
|20:45
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:31
|05:58
|12:46
|16:27
|19:24
|20:46
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:29
|05:57
|12:46
|16:28
|19:25
|20:47
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:27
|05:55
|12:46
|16:28
|19:26
|20:48
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:26
|05:54
|12:46
|16:28
|19:27
|20:50
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:24
|05:53
|12:45
|16:28
|19:28
|20:51
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:22
|05:51
|12:45
|16:29
|19:29
|20:52
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:20
|05:50
|12:45
|16:29
|19:30
|20:53
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:19
|05:48
|12:45
|16:29
|19:31
|20:55
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:17
|05:47
|12:45
|16:29
|19:32
|20:56
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:15
|05:46
|12:44
|16:29
|19:33
|20:57
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:14
|05:45
|12:44
|16:30
|19:34
|20:59
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:12
|05:43
|12:44
|16:30
|19:35
|21:00
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|04:10
|05:42
|12:44
|16:30
|19:36
|21:01
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:09
|05:41
|12:44
|16:30
|19:37
|21:03
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:07
|05:39
|12:44
|16:31
|19:38
|21:04
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:05
|05:38
|12:43
|16:31
|19:39
|21:05
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:04
|05:37
|12:43
|16:31
|19:40
|21:07
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:02
|05:36
|12:43
|16:31
|19:41
|21:08
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:00
|05:35
|12:43
|16:31
|19:41
|21:09
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|03:59
|05:34
|12:43
|16:32
|19:42
|21:11
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:57
|05:32
|12:43
|16:32
|19:43
|21:12
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|03:56
|05:31
|12:43
|16:32
|19:44
|21:13
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|03:54
|05:30
|12:43
|16:32
|19:45
|21:15
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:53
|05:29
|12:43
|16:32
|19:46
|21:16
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|03:51
|05:28
|12:43
|16:33
|19:47
|21:17
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:50
|05:27
|12:43
|16:33
|19:48
|21:19
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:48
|05:26
|12:43
|16:33
|19:49
|21:20
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:47
|05:25
|12:43
|16:33
|19:50
|21:21