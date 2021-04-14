Nevşehir iftar vakitleri: Nevşehir'de bugün iftar saat kaçta?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de vatandaşlar, imsakiye takvimiyle sahur sofrasına oturup iftar saatinde oruçlarını açıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Nevşehir'de iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu.