Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Gözler Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları isim listesinde

Nescafe çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Nescafe 4. Dönem çekilişine katılan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Nescafe çekiliş sonuçlarına göre kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla açıklanacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, 04.02.2022 tarihlerinde www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.