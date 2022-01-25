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Nescafe çekiliş sonuçları 2022: 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

#Nescafe#Nescafe Çekilişi#Nescafe Çekiliş Sonuçları

Nescafe çekiliş sonuçları 2022, 4. dönem çekilişinin ardından ödülü kazanan isimlerin duyurulması ile son bulacak. Yıl içerisinde 3 farklı çekiliş daha gerçekleştiren ve ödülleri sahipleri ile buluşturan Nescafe, 4. dönem çekilişi ile büyük ödülü olan BMW 118i modelini son kez sahibiyle buluşturacak. İşte, 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler

1/3Nescafe çekiliş sonuçları 2022: 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak

Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Dört dönem sürecek Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Nescafe 4. dönem sonuçlarında son durum...

2/3NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

3/3ÖDÜL OLARAK NE VERİLİYOR

ÖDÜL OLARAK NE VERİLİYOR?

Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.

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