Nescafe çekiliş sonuçları 2022: 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Dört dönem sürecek Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Nescafe 4. dönem sonuçlarında son durum...
Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.