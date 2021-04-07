NASA fotoğraf yarışması için oy nasıl kullanılır? Van Gölü fotoğrafı da finalde
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışması için oylama devam ediyor. 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli de kaldı. Peki, NASA fotoğraf yarışması için oy nasıl kullanılır?
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NASA aralarında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışma başlatmış, NASA'nın yarışmasında 32 fotoğraf oylamaya sunulmuştu. 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.
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Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona ermiş olacak.
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Yarı finalde Van Gölü'nün fotoğrafı, oyların yüzde 94'ünü aldı. Kullanıcılar NASA'nın resmi sitesi üzerinden https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth oylamaya katılabiliyor.