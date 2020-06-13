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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 19:12,

Nargile yasağı ne zaman kalkacak?

Özellikle gençler arasında yüksek kullanım oranıyla akciğer hastalıkları açısından risk oluşturan nargile kullanımı, corona virüs bulaştırma açısından da büyük risk taşıyor. Salgın nedeniyle hala kapalı olan nargile kafelerin ne zaman hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. Peki, nargile yasağı ne zaman kalkacak?

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Normalleşme adımları kapsamında pek çok alanda kısıtlamalar kalkarken, şimdi ise nargile kafelerin durumu araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan nargile kafelere gidemeyen vatandaşlar, yaklaşık üç aydır süren kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, 'Nargile yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...

2NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK
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NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

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Bu tarz mekanların yeniden ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Konuya dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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