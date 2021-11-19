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Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 10:30 | 

GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı: İşte GSB sürekli işçi alımı sözlü sonuç duyurusu

GSB sürekli işçi alımı sözlü sonuç duyurusu geldi. GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı. GSB'nin resmi adresinden sonuç açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra Bakanlığımız Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecektir." denildi. İşte GSB sürekli işçi alımı sözlü sonuçlarının detayları...

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1
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. . Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Sınav Kurullarınca, 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.
2
GSB'den yapılan sonuç açıklamasında "4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Sınav Kurullarınca, 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
3
İŞKUR tarafından gönderilen nihai kura listelerde yer alan adayların evrak teslimi tamamlanmıştı. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri İl Müdürlüklerin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilmişti.
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