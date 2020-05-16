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Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 10:34,

Muhteşem görüntüler! Burası İstanbul...

İstanbul Arnavutköy'de mandaların suda serinlendiği anlar Afrika görüntülerini aratmadı. Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.

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İstanbul Arnavutköy’de bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgesel görüntülerini aratmadı.

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Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.

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İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı.

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Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise ‘Afrika Savanası’nı hatırlattı.

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Görüntülerde manda sürüsün adeta suyun üzerine süzüldüğü görülüyor.

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Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.

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