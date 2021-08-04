Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman? 2021 Muharrem ay başlama tarihi belli oldu!
Muharrem ayı ve aşure gününün başlayacağı tarih İslam ailemi tarafından manevi heyecanla bekleniyor. Bu yıl ağustos ayına denk gelen aşure günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. uharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure’dir. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Peki, Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Muharrem ayı takvimi 2021 dini günler listesiyle paylaşıldı. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlıyor. Muharrem ayı, bu yıl geçen seneye göre daha erken bir tarihe denk geliyor. Aşure gününü de içerisinde kapsayan Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak.
2
Aşure günü hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure gününde, kırktan fazla malzemeyle yapılan bir tatlı olan 'aşure' bolluk ve bereketin simgesi olarak hazırlanır. Aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
3
AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)
Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.
Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.