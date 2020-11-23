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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 21:40 | 

Mucize kurtuluş! 4 ton ağırlığındaki forkliftin altında kaldı

ABD’de yaşayan Loren Schauers isimli genç, inşaat alanında yaşadığı kaza sonucu hayatının şokunu yaşadı.

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Doktorlar yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmesine rağmen, mucize bir şekilde hayata tutundu.

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ABD’nin Montana eyaletindeki Great Falls ilçesinde yaşayan Loren Schauers, kullandığı forkliftin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

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Schauers, yaklaşık 4 tonluk aracın üzerine düşmesi sonucu belden aşağısının tamamını ve sağ kolunu kaybetti. Ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılan Schauers, tüm ihtimallere karşı çıkarak yaşama tutundu.

4“DOKTORLAR 6 KEZ VEDA ETMEMİ SÖYLEDİ”
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“DOKTORLAR 6 KEZ VEDA ETMEMİ SÖYLEDİ”

Eylül 2019’da kaza geçiren Schauers’ın kız arkadaşı Sabia Reiche (21), doktorların kendisine 6 kez Schauers’ın öleceğini ve veda etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

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Henüz 18 aydır beraberken Schauers’ın kaza geçirdiğini ifade eden Reiche, bu yıl nişanlandıklarını söyledi.

6“YAŞAM YA DA ÖLÜM SEÇİMİYDİ
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“YAŞAM YA DA ÖLÜM SEÇİMİYDİ"

ABD medyasına konuşan Schauers, “Kaza anında bilincim açıktı. Forkliftin üzerime düştüğünü ve vücudumu ezdiğini gördüm. Belimden aşağısının alınması gerekiyordu."

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"Bu çok zor bir seçim değildi. Yaşam ya da ölümün seçimiydi. Sabia ve ailem ne olursa olsun yanımda olacaklarını garanti ederken, bu benim için gerçekten zor bir seçim değildi” ifadelerini kullandı.

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