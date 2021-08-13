Mücbir sebep nedir, ne demek? Mücbir sebep hangi durumlarda ilan edilir? Sel felaketi olan yerler için flaş karar!
Mücbir sebebin anlamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi. Bakanlık Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen selden etkilenen yerler için “mücbir sebep hali” ilan edildiğini duyurdu. Doğal afet gibi, kişilerin iradeleriyle değiştiremeyecekleri veya önleyemeyecekleri durumlarda ilan edilen mücbir sebep kabul edilebilecek haller, hukuki terim olarak yer alıyor. Peki, Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep hangi durumlarda ilan edilir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Mücbir sebep nedir sorusu son gelişmeler ile merak konusu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada sel felaketi olan yerler mücbir sebep hali ilan edildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 13’üncü maddesi ile hükme bağlanmış olan “mücbir sebepler”, mükelleflere tanınmış çok önemli haklardan bir tanesidir.
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MÜCBİR SEBEP NEDİR?
Hukuki bir terim olan mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir. Mücbir sebep (force majeure); tarafların belirli bir süreye bağlı olarak yerine getirmesi gereken ödev, yükümlülük veya borçlarını yerine getirme sırasında iradesini geçici olarak ortadan kaldıran ve dıştan gelen fiili bir durumdur.
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Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
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Mücbir sebep aynı zamanda bir hakkın kullanılmasına da engel teşkil edebilir veya hukuktaki sürelerin kaçırılmasına da neden olabilir. İster hukuki sorumluluk, isterse hakkın kullanılması bakımından olsun, bütün bu hallerde, mücbir sebep, sorumluluğu kaldırıcı, sorumluluğu ileri bir tarihe atıcı sonuçlar doğuracağı gibi, çeşitli hallerde sürelerin durmasının kabulü, yeni ek süreler tanınması veya başlangıçtaki sürenin hiç işlemediğinin kabulü, eski hale iade gibi hukuki çözümler de üretilmiştir.