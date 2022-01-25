MTV ödeme tarihleri 2022: İlk taksit için son gün ne zaman?

MTV hesaplama tablosu, 2022 ocak MTV oranlarının belli olması ile gündeme geldi. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak belirlendi. 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında olacak. Ocak ayı MTV ödemeleri internet üzerinden kredi kartıyla ödendiğinde, bankalar taksit imkanı sunabilecekler. Peki, MTV ne zaman ödenecek? İşte, MTV ödeme tablosu ve oranları hakkında bilgiler.