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2023 MTV ÖDEME TARİHİ || MTV ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi hangi aylarda yapılıyor?

Güncelleme Tarihi:

#MTV Ne Zaman Ödenir#Motorlu Taşıtlar Vergisi#Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 17:48

MTV ödeme tarihi Temmuz ayıyla beraber araştırılan konulardan biri. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yılda iki defa ödeniyor. 2023 yılında MTV ödemelerinin ilk taksitleri Ocak ayında tamamlandı. Şimdi ise 2. taksit ödeme tarihi araştırılıyor. Peki MTV ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi hangi aylarda yapılıyor, 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

1/42023 MTV ÖDEME TARİHİ || MTV ne zaman ödenir Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi hangi aylarda yapılıyor

MTV ödemeleri için tarih bilgisi araştırılıyor. Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girilerek yapılabiliyor.

2/4MTV NE ZAMAN ÖDENİR

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. Son gün ise 31 Temmuz 2023.

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3/4MTVDE YENİ DÜZENLEME

MTV'DE YENİ DÜZENLEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

4/4MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri interaktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
<br><br>
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
<br><br>
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
<br><br>
PTT şubelerine, yapabilirsiniz.
<br><br>
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

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