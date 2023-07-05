2023 MTV ÖDEME TARİHİ || MTV ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi hangi aylarda yapılıyor?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemeleri interaktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
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Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
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Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
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PTT şubelerine, yapabilirsiniz.
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İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.