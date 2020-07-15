MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih süreciyle ilgili detaylar

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ GETİRİLECEK BELGELER 1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.



2. Sınav Çağrı Belgesi.



3. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.



4. MSÜ-2020 Sınav Sonuç Belgesi.



5. E-devlet şifresi.



6. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;



Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.



7. Muvafakat Yazısı;



Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.