MSÜ 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı 2020- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
'MSÜ sınav sonuçları' ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyurunun ardından erişime açıldı. 14 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden MSÜ sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilecek. Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 'MSÜ tercih sonuçlarına' çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini daha önceden gerçekleştiren adaylar, MSÜ yerleştirme sonuçlarını ilerleyen günlerde öğrenebilecekler. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 'İşte, ayrıntılar.
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MSÜ sınav sonuçları için bekleyiş son buldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyenlerin katılım sağladığı 2020 MSÜ sınavı sonrası, sonuç tarihi gündeme gelmişti. Sonuçlar belirlenen takvime göre daha erken açıklandı. MSÜ tercih sonuçlarının ise ilerleyen günlerde açıklanması öngörülüyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayım katılımı ile 14 Haziran'da gerçekleşen söz konusu sınavda MSÜ sonuçları ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyurunun ardından erişime açıldı. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ sayfası üzerinden adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak.
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MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2020 MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 MSÜ tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden gerçekleşti. MSÜ tercih sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı duyurunun ardından belli olacak.
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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MSÜ PUAN HESAPLAMA
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
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- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
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- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.