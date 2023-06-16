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MSÜ TERCİH SONUCU SON DURUM 2023 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranında!

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ Tercih Sonuçları#Milli Savunma Üniversitesi#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 18:51

MSÜ tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı, adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2023 MSÜ tercih işlemleri 3-29 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerinin üzerinden günler geçmesiyle adayların sonuçlar için beklentileri arttı. MSÜ tarafından yapılan değerlendirme ile MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden sorgulanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, 2023 MSÜ tercih sonucu tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5MSÜ TERCİH SONUCU SON DURUM 2023 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Gözler PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranında

MSÜ tercih sonuçları 2023 PERTEM sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı artık yapılacak açıklamalarda. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercih sonuçları için beklentiler haziran ayının ikinci haftası ile arttı. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. MSÜ tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak. Ancak henüz MSÜ tercih sonuçları ilan edilmedi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.

2/5MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. MSÜ’den yapılan herhangi bir sonuç tarihi açıklaması bulunmuyor.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler 3-29 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini bildirdi. Ardından değerlendirme işlemleri başladı.

Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs’ta sona eren tercihlerin ardından sonuçlar 20 Haziran’da erişime açılmıştı. 2023 yılında sonuçların en geç Temmuz ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/5MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulayabilecek.

4/5YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

5/5MSÜ TERCİH SONUCU SON DURUM 2023 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Gözler PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranında

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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#MSÜ Tercih Sonuçları#Milli Savunma Üniversitesi#Ösym