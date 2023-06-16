MSÜ TERCİH SONUCU SON DURUM 2023 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranında!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. MSÜ’den yapılan herhangi bir sonuç tarihi açıklaması bulunmuyor.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler 3-29 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini bildirdi. Ardından değerlendirme işlemleri başladı.
Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs’ta sona eren tercihlerin ardından sonuçlar 20 Haziran’da erişime açılmıştı. 2023 yılında sonuçların en geç Temmuz ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.