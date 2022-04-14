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MSÜ TABAN PUANLARI 2022: MSÜ taban puanları açıklandı mı?

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MSÜ taban puanları, sonuçların açıklanmasının ardından gündemde yer alıyor. MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklandı. Sınava giren adaylar ikinci aşama için araştırmalara başladılar. Adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı?

1/4MSÜ TABAN PUANLARI 2022: MSÜ taban puanları açıklandı mı

MSÜ taban puanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl hava harp okulu sayısal puan türü için taban puan 356,62842 olmuştu.

2/4MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

3/4MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

4/4MSÜ TABAN PUANLARI 2022: MSÜ taban puanları açıklandı mı

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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