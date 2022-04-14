MSÜ TABAN PUANLARI 2022: MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl hava harp okulu sayısal puan türü için taban puan 356,62842 olmuştu.
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.