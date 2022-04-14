MSÜ TABAN PUANLARI 2022: MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl hava harp okulu sayısal puan türü için taban puan 356,62842 olmuştu.