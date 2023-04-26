MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Hava, Kara, Deniz, Astsubay, MYO harp okulu taban puanları.. MSÜ kaç puanla aldı?

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MSÜ taban puanları, açıklanan sonuçların akabinde tercihlere ışık tutacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen alımlara istinaden taban puanları açıklayan MSÜ, bu yıl yapacağı alımları da benzer şekilde gerçekleştirecek. Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yapılacak olan alımlar, subay, astsubay düzeyinde gerçekleşecek. Peki, MSÜ taban puanları kaçtan başlıyor? MSÜ geçen yıl kaç puanla alım yapmıştı? İşte, MSÜ taban puanları sorgulama ekranı