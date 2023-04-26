MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Hava, Kara, Deniz, Astsubay, MYO harp okulu taban puanları.. MSÜ kaç puanla aldı?

MSÜ sınavının ardından gözler taban puanlara çevrildi. MSÜ sonuçları ile taban puanlar üzerinden durumu gözden geçirebilecek olan adaylar, tercih işlemleri için işe koyulacak. ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl açıkladığı taban puanlar, bu aşamada yol gösterici olacak. İşte, MSÜ taban puanları hakkında detaylı bilgiler