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MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Hava, Kara, Deniz, Astsubay, MYO harp okulu taban puanları.. MSÜ kaç puanla aldı?

Güncelleme Tarihi:

#Msü#Msü Taban Puanları#Msü Taban Puanları Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 10:39

MSÜ taban puanları, açıklanan sonuçların akabinde tercihlere ışık tutacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen alımlara istinaden taban puanları açıklayan MSÜ, bu yıl yapacağı alımları da benzer şekilde gerçekleştirecek. Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yapılacak olan alımlar, subay, astsubay düzeyinde gerçekleşecek. Peki, MSÜ taban puanları kaçtan başlıyor? MSÜ geçen yıl kaç puanla alım yapmıştı? İşte, MSÜ taban puanları sorgulama ekranı

1/4MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Hava, Kara, Deniz, Astsubay, MYO harp okulu taban puanları.. MSÜ kaç puanla aldı

MSÜ sınavının ardından gözler taban puanlara çevrildi. MSÜ sonuçları ile taban puanlar üzerinden durumu gözden geçirebilecek olan adaylar, tercih işlemleri için işe koyulacak. ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl açıkladığı taban puanlar, bu aşamada yol gösterici olacak. İşte, MSÜ taban puanları hakkında detaylı bilgiler

2/4MSÜ TABAN PUANLARI

MSÜ TABAN PUANLARI

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

3/4MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Hava, Kara, Deniz, Astsubay, MYO harp okulu taban puanları.. MSÜ kaç puanla aldı

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

 

4/4MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Hava, Kara, Deniz, Astsubay, MYO harp okulu taban puanları.. MSÜ kaç puanla aldı

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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