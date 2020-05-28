MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ 2020 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan MSÜ sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan sınav tarihi de sorgulanıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ 2020 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020 sınav tarihi için geri sayım devam ediyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için kullanılacak 2020 MSÜ sınavı için son viraja girildi. Sınava girecek adaylar, sınav giriş yerlerinin belli olacağı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte, 2020 MSÜ sınavına ilişkin ayrıntılar...
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MSÜ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Haziran tarihinde yapılacak olan MSÜ 2020 sınavının giriş yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu bilgiler kapsamında MSÜ sınav yerlerinin 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları haberlerimizde paylaşacağız.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
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MSÜ'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.