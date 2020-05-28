MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ 2020 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Haziran tarihinde yapılacak olan MSÜ 2020 sınavının giriş yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu bilgiler kapsamında MSÜ sınav yerlerinin 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.



Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları haberlerimizde paylaşacağız.



