Gündem Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 23:09 , 06 Haziran 2020 - 23:11

MSÜ sınavı ne zaman?

2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, askeri öğrenci adayları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci belirlemek amacıyla yapılan 2020 MSÜ sınavının tarihi sorgulanan konular arasında. Peki, MSÜ sınavı ne zaman?