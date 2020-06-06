2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, askeri öğrenci adayları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci belirlemek amacıyla yapılan 2020 MSÜ sınavının tarihi sorgulanan konular arasında. Peki, MSÜ sınavı ne zaman?
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TSK'ya komutan yetiştirmek amacıyla kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) giriş için yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2020 etabı için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 2020'de ne zaman yapılacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, MSÜ sınav tarihi hakkında merak edilenler...
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MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.
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MSÜ NEDİR?
Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.
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Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.