MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenti sürüyor

MSB memur alımı sonuçları, adayların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Toplamda 189 memur alımı gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanlığı, bu alımlar için başvuru sürecini Şubat ayında tamamlamış ve değerlendirme aşamasına geçmişti. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o hususta detaylı bilgiler;