MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenti sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Toplam 189 memur alımı için ilana çıkan ve başvuruları kabul eden MSB, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçları bilgisini erişime açacak. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MSB memur alımı sonuçları, adayların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Toplamda 189 memur alımı gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanlığı, bu alımlar için başvuru sürecini Şubat ayında tamamlamış ve değerlendirme aşamasına geçmişti. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o hususta detaylı bilgiler;
2
Başvurunun üzerinden 15 günlük sürecin geçmesinin ardından bugün sonuçlar için beklentiler arttı. MSB memur alımı sonuçlarının Mart ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.
MSB PERTEM üzerinde yayımlanan askeri ilanlara göre şu birimlerine memur alacak:
3
Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur,
Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,
Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı,