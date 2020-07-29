MSB kura sonuçları öğrenme ekranı: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MSB işçi alımı kura sonuçları, PERTEM aracılığıyla anlık olarak takip edilen sayfalar arasında yer alıyor. MSB işçi alımı kura sonuçları, pek çok işçi adayının gündemindeki husus olmaya devam ediyor. Normal şartlar altında 27 Temmuz tarihinde gerçekleşen noter huzurundaki kura çekilişinin ardından açıklanması beklenen sonuçlar, bakanlığın sitesinde yer almaması dolayısıyla anlık olarak takip edilmeye başlandı. Peki, MSB kura sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, toplam 1072 kişinin istihdam edileceği MSB kura sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler



MSB işçi alımı kura sonuçları MSB resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı kura sonuçları, toplam 1072 kişilik kadro için müracaatta bulunan işçi adayları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere pek çok alandan işçi alımı yapacak olan MSB, kura yöntemiyle seçeceği işçiler için duyuruyu resmi internet sitesi üzerinden yapacak.



MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



MSB işçi alımı kura sonuçları bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre 27 Temmuz 2020 saat 10.30 itibariyle açıklanacaktı. Ancak sonuçlar beklenen saat ve zaman diliminde açıklanmadı. MSB'nin işçi alımı sonuçlarını bugün içerisinde açıklaması bekleniyor.



Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.