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Motokuryeler, motor ve scooterlar çalÄ±ÅŸacak mÄ±? Ä°stanbul'da kar alarmÄ±...

#Ä°stanbul Kar YaÄŸÄ±ÅŸÄ±#Motokurye#Motokuryeler ÇalÄ±ÅŸacak MÄ±

Motokuryeler, motor ve scooterlar Ã§alÄ±ÅŸacak mÄ± sorusu, meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyurularla birlikte araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda yer aldÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸi Ä°stanbul'da Okullar ve resmi kurumlar Pazartesi'ye kadar tatil edilirken, bir dizi Ã¶nlem paketide devreye girdi. Peki Motokuryeler, motor ve scooterlar yarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸacak mÄ±?

1/3Motokuryeler, motor ve scooterlar Ã§alÄ±ÅŸacak mÄ± Ä°stanbulda kar alarmÄ±...

Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± ile birlikte valilik kararÄ± ile bir dizi Ã¶nlem paketi devreye girdi. AlÄ±nan karara gÃ¶re 14 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar okullar tatil edilirken, Ä°stanbul ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile; ile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶zel kreÅŸ ve gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri ile Ã§ocuk kulÃ¼plerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar faaliyetlere ara verilmesine,Ä°stanbulâ€™da bulunan Ãœniversite RektÃ¶rlerimizle yapÄ±lan istiÅŸareler doÄŸrultusunda ilimizde yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ara verilmesine, KurumlarÄ±mÄ±zca zorunlu hizmetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in asgari seviyede personel bulundurulmasÄ± kaydÄ±yla; gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k ve ulaÅŸÄ±m hizmetleri dÄ±ÅŸÄ±nda memur, iÅŸÃ§i ve diÄŸer personelin 10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ idari izinli sayÄ±lmalarÄ±na karar verilmiÅŸtir. Ä°fadeleri yer aldÄ±. Bu kararlarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz aylarda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile birlikte motokuryelerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ± ve aynÄ± kararÄ±n tekrar alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndem oldu.

2/3MOTOKURYELER YARIN Ã‡ALIÅžACAK MI

MOTOKURYELER YARIN Ã‡ALIÅžACAK MI?

Motokuryeler iÃ§in sosyal medyada; 'Motokuryeler, motor ve scooterlar, bugÃ¼n saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiÄŸe Ã§Ä±kmayacak.' aÃ§Ä±klamalarÄ± paylaÅŸÄ±lsa da Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden henÃ¼z resmi aÃ§Ä±klama gelmemiÅŸ olup, konu hakkÄ±nda karar alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lacak son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ± haberimizde olacak.

3/3Ä°STANBUL VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ°N SON AÃ‡IKLAMASI

Ä°STANBUL VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NÄ°N SON AÃ‡IKLAMASI

Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden bugÃ¼n saat 10.30â€™da alÄ±nan verilere gÃ¶re 10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ (YarÄ±n) Ä°stanbul iÃ§in TURUNCU alarm verilmiÅŸtir. Ã–ngÃ¶rÃ¼len raporlar ve beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle;Â

10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren; Ä°limiz dahilindeki bÃ¼tÃ¼n resmi ve Ã¶zel temel eÄŸitim ve ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ile halk eÄŸitim merkezleri, olgunlaÅŸma enstitÃ¼leri, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±, Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmÃ® okullardaki destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ± ile Ã¶zel okullardaki takviye kurslarÄ±, Kurâ€™an kurslarÄ± ile 4-6 yaÅŸ arasÄ± ana sÄ±nÄ±flarÄ± da dahil olmak Ã¼zere; bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda eÄŸitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ara verilmesine,Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶zel kreÅŸ ve gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri ile Ã§ocuk kulÃ¼plerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar faaliyetlere ara verilmesine,Ä°stanbulâ€™da bulunan Ãœniversite RektÃ¶rlerimizle yapÄ±lan istiÅŸareler doÄŸrultusunda ilimizde yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ara verilmesine, KurumlarÄ±mÄ±zca zorunlu hizmetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in asgari seviyede personel bulundurulmasÄ± kaydÄ±yla; gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k ve ulaÅŸÄ±m hizmetleri dÄ±ÅŸÄ±nda memur, iÅŸÃ§i ve diÄŸer personelin 10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ idari izinli sayÄ±lmalarÄ±na karar verilmiÅŸtir.

SaygÄ±deÄŸer hemÅŸehrilerimizin karla mÃ¼cadele konusunda alÄ±nan Ã¶nlemlere verdikleri destek ve gÃ¶sterdikleri anlayÄ±ÅŸ iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur. 09.03.2022 â€“ Saat. 13.00




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