Ä°STANBUL VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NÄ°N SON AÃ‡IKLAMASI

Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden bugÃ¼n saat 10.30â€™da alÄ±nan verilere gÃ¶re 10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ (YarÄ±n) Ä°stanbul iÃ§in TURUNCU alarm verilmiÅŸtir. Ã–ngÃ¶rÃ¼len raporlar ve beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle;Â



10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren; Ä°limiz dahilindeki bÃ¼tÃ¼n resmi ve Ã¶zel temel eÄŸitim ve ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ile halk eÄŸitim merkezleri, olgunlaÅŸma enstitÃ¼leri, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±, Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmÃ® okullardaki destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ± ile Ã¶zel okullardaki takviye kurslarÄ±, Kurâ€™an kurslarÄ± ile 4-6 yaÅŸ arasÄ± ana sÄ±nÄ±flarÄ± da dahil olmak Ã¼zere; bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda eÄŸitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ara verilmesine,Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶zel kreÅŸ ve gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri ile Ã§ocuk kulÃ¼plerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar faaliyetlere ara verilmesine,Ä°stanbulâ€™da bulunan Ãœniversite RektÃ¶rlerimizle yapÄ±lan istiÅŸareler doÄŸrultusunda ilimizde yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ara verilmesine, KurumlarÄ±mÄ±zca zorunlu hizmetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in asgari seviyede personel bulundurulmasÄ± kaydÄ±yla; gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k ve ulaÅŸÄ±m hizmetleri dÄ±ÅŸÄ±nda memur, iÅŸÃ§i ve diÄŸer personelin 10 Mart 2022 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ idari izinli sayÄ±lmalarÄ±na karar verilmiÅŸtir.



SaygÄ±deÄŸer hemÅŸehrilerimizin karla mÃ¼cadele konusunda alÄ±nan Ã¶nlemlere verdikleri destek ve gÃ¶sterdikleri anlayÄ±ÅŸ iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz.



Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur. 09.03.2022 â€“ Saat. 13.00