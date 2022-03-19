Motokurye yasak mı? Motosiklet ve motokurye yasağı ne zaman bitecek? Vali Yerlikaya'dan açıklama

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Bu seferki kar yağışı biraz daha değişik. Atmosferde bir kararsızlık var bugünlerde, yukarı seviyelerde çok soğuk bir hava var, yerde ise 3-4 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'un çeşitli yerlerine arada sırada kar yağıyor, arada sırada yağmıyor. Akşama kadar yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün kar yoğun olarak devam edecek, gece yarısından sonra biraz hafifliyor. Pazar günü öğleden sonra hafifleyecek, pazartesi gününe bir şey kalmayacak. Tipi şeklinde görüyoruz kar yağışını bu sefer." dedi.