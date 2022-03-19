Motokurye yasak mı? Motosiklet ve motokurye yasağı ne zaman bitecek? Vali Yerlikaya'dan açıklama

Kurye yasağı İstanbul'da devam ederken gözler yapılacak yeni açıklamaya çevrildi. Kar yağışının İstanbul'da yaşamı olumsuz etkilemesinin ardından teyakkuza geçen valilik motor kuryelere yasak getirmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama ile yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin pazar gününden itibaren yeniden trafiğe çıkabilecekleri bildirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu. Yerlikaya, "20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir" dedi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji, İstanbul'a turuncu uyarıda bulunurken Vali Ali Yerlikaya zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.
Vali Yerlikaya, "Günaydın hemşehrilerim; Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" mesajını paylaştı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Bu seferki kar yağışı biraz daha değişik. Atmosferde bir kararsızlık var bugünlerde, yukarı seviyelerde çok soğuk bir hava var, yerde ise 3-4 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'un çeşitli yerlerine arada sırada kar yağıyor, arada sırada yağmıyor. Akşama kadar yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün kar yoğun olarak devam edecek, gece yarısından sonra biraz hafifliyor. Pazar günü öğleden sonra hafifleyecek, pazartesi gününe bir şey kalmayacak. Tipi şeklinde görüyoruz kar yağışını bu sefer." dedi.