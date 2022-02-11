Miraç Kandili ne zaman? Yılın ikinci kandili yaklaşıyor... İşte 2022 Diyanet kandil ve dini günler takvimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı Halil Akbunar Sus işareti yaptı ve...Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...#Beşiktaş
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
Bilim Kurulu üyesi İlhandan TMT tepkisi: Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değilBilim Kurulu üyesi İlhan'dan TMT tepkisi: 'Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değil'#Mustafa Necmi İlhan
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Miraç Kandili ne zaman? Yılın ikinci kandili yaklaşıyor... İşte 2022 Diyanet kandil ve dini günler takvimi

#Miraç Kandili#Diyanet#Dini Günler

Miraç Kandili'nin tarihi, 2022 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Mübarek üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili, dualar, namazlar ve ibadetler ile Müslümanlar tarafından ihya edilecek. Peygamberimizin, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade eden Miraç Kandili Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek. Peki, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 Miraç Kandili'nin tarihi ve önemi hakkında bilgiler.

1/6Miraç Kandili ne zaman Yılın ikinci kandili yaklaşıyor... İşte 2022 Diyanet kandil ve dini günler takvimi

2022 Miraç Kandili ne zaman, sorusu Regaip Kandili'nin ardından öne çıkan konulardan oldu. Yüce Yaratıcıya yakınlığın en üstün derecesi olan Miraç, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde bir olay olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed’i, Kudüs’ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 27 Şubat 2022 Pazar gecesi idrak edilecek.

2/6MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat günü idrak edilecek.

Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

3/62022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

4/6Miraç Kandili ne zaman Yılın ikinci kandili yaklaşıyor... İşte 2022 Diyanet kandil ve dini günler takvimi

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

5/6MİRAÇIN KELİME ANLAMI NEDİR

MİRAÇ'IN KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

6/6Miraç Kandili ne zaman Yılın ikinci kandili yaklaşıyor... İşte 2022 Diyanet kandil ve dini günler takvimi

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste yer alır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miraç Kandili#Diyanet#Dini Günler