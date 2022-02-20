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Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

#Miraç #Kandil#2022 Kandiller

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Gözler şimdi Miraç Kandili'nin 2022'de idrak edilecek tarihinde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Miraç Kandili şubat ayı içerisinde olacak. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

1/3Miraç Kandili ne zaman İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandil için araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar heyecanla yılın ikinci kandili beklemeye başladılar. Recep ayının 27. gecesi gerçekleştiği düşünülen Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilerde dolup taşacak ve ellerini Allah'a açacaklar. İşte, 2022 Miraç Kandili tarihi...

2/3Miraç Kandili ne zaman İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat gecesi idrak edilecek.

3/3MİRAÇIN KELİME ANLAMI NEDİR

MİRAÇ'IN KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

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#Miraç#Kandil#2022 Kandiller