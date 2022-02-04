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Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

#Miraç Kandili#Miraç Kandili Ne Zaman

Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen ve Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olan mübarek Miraç Kandili'ne kısa süre kaldı. İslam dünyası için önemli olan ve Müslümanların bol ibadet edeceği Miraç Kandili’nin tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman?

1/3Miraç Kandili ne zaman İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Recep ayının 27. gününe denk gelen gecede yurdun tüm camilerinde idrak edilecek. Regaip Kandili'nin geride kalması ve üç ayların gelişiyle Müslümanlar da "2022 Miraç Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Miraç Kandili’nin önemi ve bazı bilgiler...

2/3Miraç Kandili ne zaman İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

3/3MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

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