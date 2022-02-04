Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Recep ayının 27. gününe denk gelen gecede yurdun tüm camilerinde idrak edilecek. Regaip Kandili'nin geride kalması ve üç ayların gelişiyle Müslümanlar da "2022 Miraç Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Miraç Kandili’nin önemi ve bazı bilgiler...