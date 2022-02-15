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Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili için tarih araştırmaları hızlandı

#Miraç Kandili#2022 Miraç Kandili

'2022 Miraç Kandili ne zaman?' sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Recep ayının 27. gecesi gerçekleştiği düşünülen Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilerde dolup taşacak ve ellerini Allah'a açacaklar. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

1/3Miraç Kandili ne zaman 2022 Miraç Kandili için tarih araştırmaları hızlandı

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Gözler şimdi Miraç Kandili'nin 2022'de idrak edilecek tarihinde. İşte, konuya dair merak edilenler...

2/3Miraç Kandili ne zaman 2022 Miraç Kandili için tarih araştırmaları hızlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat gecesi idrak edilecek.

3/3MİRAÇIN KELİME ANLAMI NEDİR

MİRAÇ'IN KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

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#Miraç Kandili#2022 Miraç Kandili