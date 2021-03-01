Miraç Kandili hangi gün, ne zaman? 2021 Miraç Kandili için geri sayım
Miraç Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar yılın ilk kandilini 18 Şubat tarihinde idrak ettiler. Şimdi yılın ikinci kandili Miraç Kandili için geri sayım başladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Miraç Kandili’nin ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Müslümanlar yılın ikinci kandilini 10 Mart Çarşamba günü idrak edecekler. Beş vakit namazın farz kılındığı Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan üç ayların ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İşte Miraç Kandili anlamı ve önemi
2
Abone Ol
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.
Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
3
Abone Ol
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.