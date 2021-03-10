Miraç Kandili duası: Miraç Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte kandil duasının anlamı
Miraç Kandili’nde okunacak dualar ve sureler, İslam alemi için mübarek olan gecenin gelmesi ile Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getiren Miraç Kandili’nde beş vakit namaz farz kılındı. Hayırlarla ve güzelliklerle dolu olan bu manevi gecede, bolca ibadetler edilecek ve dualar okunacak. Ellerini semaya açacak olan milyonlarca vatandaş Miraç Kandili duası ile ibadetlerini ifa edecek. Kur'an-ı Kerim'in İsrâ Suresi’nin İlk ayetlerinde Peygamberimizin Miracından bahsedilmektedir. Bir diğer delil ise Necm suresidir. İşte, Miraç Kandili’nde okunacak dualar ve surelerle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Miraç Kandili’nde okunacak dualar, bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Miraç Kandili duası, ibadet etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Miraç Kandili 10 Mart’ta idrak ediliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. İşte Miraç Kandili’nde okunacak dualar
MİRAÇ KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER NELERDİR?
Kur'an-ı Kerîm'in onyedinci sûresi olan İsrâ Suresi’nin İlk ayetlerinde Peygamberimizin Miracından bahsedildiği için “gece yürüyüşü” anlamına gelen “İsrâ “adını almıştır. Bu sureye "Subhân" ve "Benû İsrail" sûresi de denilmiştir. Bir diğer delil ise Necm suresidir.
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MİRAÇ KANDİLİ NECM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
1,2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.
3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
5,6,7.(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.
8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.
9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.
10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.
12. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
13.Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.
14.Sidretü’l Müntehâ’nın yanında.
15.Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.
16.O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.
17.Göz gördüğünden şaşmadı ve (onu) aşmadı.
18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
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MİRAÇ KANDİLİ DUASI
Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!
Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.
Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.
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Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, bilge olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi.
Ya ilâhel âlemin! İmanla yaşamayı bizlere nasib-i müyesser eyle. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet ki; (buyurun hep beraber) “Eşhedu ella ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh” kelime-i mübinini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına “Estağfirullah el Azim" diyoruz. Ümmet adına istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi.
Dualarımızı; kabul edilen duaların, içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarların, masum yavrularımızın ve senin yanında hatırı olanların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi! Âmin
“ve ahiru de’vahum enil hamdu lillahi Rabbil âlemin.” El fatiha…