Milli Savunma Bakanlığına 338 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru şartları!

Adaylar, sınav komisyonu tarafından alanları ile ilgili bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.



Adayların sözlü sınavda başarılı sayılmaları için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecek.



