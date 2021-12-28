Milli Piyango'da amorti ne demek? Yılbaşı amorti ikramiyesi kaç TL? 2021 amorti rakamları

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.