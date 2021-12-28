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Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 11:40 | 

Milli Piyango'da amorti ne demek? Yılbaşı amorti ikramiyesi kaç TL? 2021 amorti rakamları

31 Aralık gecesi yapılacak 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor. Peki, Milli Piyango'da amorti ne demek? Yılbaşı amorti ikramiyesi kaç TL? İşte 2021 amorti rakamları

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Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.
2MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.
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120 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi ile amorti çekilişleri saat 23.00’te gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

•12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar saat 17.00’de
•6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da
•240 TL-2 bin TL kazanan numaraların çekilişi saat 20.30’da
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