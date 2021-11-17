Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte 2022 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları

2022 Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışı büyük çekilişin gerçekleşeceği tarihe kısa bir süre kala başladı. Bu yıl da internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletlerinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle alıcılarını bekliyor.