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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 13:15 | 

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte 2022 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışı kasım ayı itibariyle başladı. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek. Diğer yandan Milli Piyango mobil uygulaması ile de bilet alışı yapabilmek mümkün. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte 2022 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları

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2022 Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışı büyük çekilişin gerçekleşeceği tarihe kısa bir süre kala başladı. Bu yıl da internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletlerinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle alıcılarını bekliyor.

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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

3BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.
- Büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL
-Milli Piyango bileti nasıl alınır?
-İşte 2021 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar

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