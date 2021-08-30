Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 30 Ağustos Milli Piyango özel çekilişi sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları bugün yapılan çekilişin ardından açıklandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü Milli Piyango özel çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye tutarı olarak belirlenen 20.000.000 TL'yi kazanan numara 1225878 oldu. Büyük ikramiye ve amorti rakamları online sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişi bugün saat 15:30 başladı ve 17:30'a kadar devam etti. Sisal Şans tarafından canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Özel çekilişte amorti kazandıran numaralar 4 ve 7 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.
30 Ağustos tarihli çekilişte, 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "1225878" oldu.
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2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise, "1251883" olarak belirlendi.
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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.