Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 30 Ağustos Milli Piyango özel çekilişi sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR? Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.



Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!



Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.