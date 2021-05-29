Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Mayıs 2021 Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu oynayanların heyecanla takip ettiği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen 29 Mayıs Milli Piyango çekilişinde 4.000.000 TL kazanan numara 337185 oldu. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Bu ayın son Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 4 ve 7 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Her ayın 9’u, 19’u, 29’u ve özel günlerde yapılan çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
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Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Milli Piyango bileti nasıl alınır?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
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Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.
Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.